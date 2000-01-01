13.04 02:27 MIGnews.com

Отказывая себе в полноценном отдыхе, мы рискуем здоровьем

Поделиться

Комментарии

Слишком большое количество бессонных ночей запускает в организме человека настоящую бомбу с часовым механизмом, которая спустя годы может привести к тяжелым болезням. Об этом предупреждают британские кардиологи.В жизни современного человека почти не остается времени на сон, так как ему приходится постоянно разрываться между работой и семьей. Нередко такой человек спит 3-4 часа, считая при этом, что поступает благородно и правильно. Ученые из Университета Уорвика предупреждают, что хронический недосып может стать спусковым крючком для болезней сердца и инсультов.Если человек спит в день менее 6 часов, то риск смерти от болезней сердца увеличивается почти на 50%, а опасность умереть от инсульта вырастает на 15%. К сожалению, большинство людей, выкраивающие время за счет недосыпа, считают, что неприятности со здоровьем могут произойти с кем угодно, но только не с ними.Профессор Каппуччо считает, что смерть от инсульта или сердечного приступа - не лучшая награда, которую мы рассчитываем получить, отказывая себе в отдыхе. Возможно, людям стоит пересмотреть свой образ жизни и избегать недосыпа.