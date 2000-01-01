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Ученые рассказали, как снизить риск развития диабета | Фото: Thinkstock13.04 03:28   MIGnews.com

Ученые рассказали, как снизить риск развития диабета

Ученые из КНР и Британии провели исследование, в ходе которого сопоставили употребление фруктов и риск заболевания диабетом.

Результаты они опубликовали в издании PLOS Medicine.

Выяснилось, что фрукты могут защитить человека от развития диабета и снизить опасность уже имеющейся болезни.

В ходе исследования врачи проанализировали медицинские данные примерно полумиллиона человек. Так, у людей, в чьем рационе были свежие фрукты, на 12% снижался риск заболевания диабетом.

При этом у тех, кто уже страдал этим заболеванием и употреблял фрукты, снижалась вероятность летального исхода – на 13-28%.
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