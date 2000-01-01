13.04 03:28 MIGnews.com
Ученые рассказали, как снизить риск развития диабета
Ученые из КНР и Британии провели исследование, в ходе которого сопоставили употребление фруктов и риск заболевания диабетом.
Результаты они опубликовали в издании PLOS Medicine.
Выяснилось, что фрукты могут защитить человека от развития диабета и снизить опасность уже имеющейся болезни.
В ходе исследования врачи проанализировали медицинские данные примерно полумиллиона человек. Так, у людей, в чьем рационе были свежие фрукты, на 12% снижался риск заболевания диабетом.
При этом у тех, кто уже страдал этим заболеванием и употреблял фрукты, снижалась вероятность летального исхода – на 13-28%.
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