12.03 09:58 MIGnews.com

Индия запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

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В Индии правительство приняло решение приостановить до 15 апреля действие туристических и других виз, исключениями будут только дипломатические, официальные и рабочие.Все граждане Индии, которые вернутся из-за рубежа, будут обязаны провести 14 дней на карантине, если они посещали Китай, Италию, Иран, Корею, Францию, Испанию или Германию после 15 февраля.Такими действиями индийские власти пытаются предотвратить завоз коронавируса из-за границы"Индии пришлось принять жесткое решение, чтобы отбить охоту от необязательных путешествий и прекратить завоз случаев COVID-19. Путешественникам это может доставлять неудобства, и я прошу извинения за это. Но здоровье 1,35 млрд граждан важнее. Усиленный скрининг, карантин и изоляция все еще могут остановить распространение Sars-Cov-2 в нашей стране", - считает министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.