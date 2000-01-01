Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Индия запретила въезд туристам из-за коронавируса 12.03 09:58   MIGnews.com

Индия запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

В Индии правительство приняло решение приостановить до 15 апреля действие туристических и других виз, исключениями будут только дипломатические, официальные и рабочие.

Все граждане Индии, которые вернутся из-за рубежа, будут обязаны провести 14 дней на карантине, если они посещали Китай, Италию, Иран, Корею, Францию, Испанию или Германию после 15 февраля.

Такими действиями индийские власти пытаются предотвратить завоз коронавируса из-за границы

"Индии пришлось принять жесткое решение, чтобы отбить охоту от необязательных путешествий и прекратить завоз случаев COVID-19. Путешественникам это может доставлять неудобства, и я прошу извинения за это. Но здоровье 1,35 млрд граждан важнее. Усиленный скрининг, карантин и изоляция все еще могут остановить распространение Sars-Cov-2 в нашей стране", - считает министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:34
Натан Захави пожелал Лицману заразиться коронавирусом
08:13
Олимпийские игры в Токио могут перенести на год
07:52
Китай отправил врачей в Италию для борьбы с коронавирусом
07:31
Том Хэнкс и жена заразились коронавирусом
07:25
Хаузер и Хендель срывают новые планы Кахоль Лаван
06:54
Израиль: кондукторы на карантине, поезда отменены
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:37
Студия Universal снимет новый фильм о Дракуле
04:34
Евгения Миронова наградили кинопремией Чарли Чаплина
03:42
Лагард: ЕС на пороге сокрушительного финансового кризиса
02:31
УЕФА: Евро-2020 не будут переносить из-за коронавируса
01:12
Лаборатория ищет людей, согласных заразиться коронавирусом
00:05
Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста
23:44
Путин: США желают держать Украину, и чтобы за это платила РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus