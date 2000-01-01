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Китай отправил экспертов в Италию для борьбы с коронавирусом 12.03 07:52   MIGnews.com

Китай отправил врачей в Италию для борьбы с коронавирусом

Китай направил группу специалистов в Италию для помощи стране в борьбе со вспышкой коронавируса.

"Как только прилетим в Италию, начнем изучать ситуацию в этой стране, будем обмениваться опытом по борьбе с эпидемией и будем сотрудничать с итальянскими медиками", – сказал один из специалистов.

Накануне Китай выразил готовность оказать гуманитарную помощь Италии для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с итальянским коллегой Луиджи ди Майо.


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