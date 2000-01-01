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Коронавирус и израильская медицина: как спастись от обоих | Фото:12.03 13:54   MIGnews.com

Коронавирус и израильская медицина: как спастись от обоих

Коронавирус победно шагает по планете. И хотя в самом Китае темпы роста его распространения снижаются, в других странах, в том числе и в Израиле, они растут. Каждый день в нашей стране выявляется несколько случаев заболевания, и сотни людей отправляются в карантин. В изоляции сидят генералы и политики, учителя и школьники – общий счет идет уже на тысячи.

Как же в таком случае не заразиться? Надо соблюдать меры гигиены, потому что вирус передается как воздушно-капельным, так и контактно-бытовым путем. Очень важно стараться не вступать в контакт с людьми, которые потенциально могут оказаться больными. А где такие люди встречаются чаще всего? Верно – на приеме у врача!

Коронавирус и израильская медицина: как спастись от обоих | Фото:

Особенно опасно заражение коронавирусом для пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Если у здорового человека болезнь может протекать в легкой форме, то больные и пожилые люди находятся в особой группе риска тяжелого течения болезни и неблагоприятного исхода.
В нынешней ситуации, если вам необходима медицинская помощь, самым оптимальным вариантом был бы вызов врача на дом. Это удобно всегда, а сейчас, во время нарастающей пандемии, становится критически важным!
Решение проблемы необходимости посещения поликлиник предоставляет компания «Яд ле-ахлама».

Коронавирус и израильская медицина: как спастись от обоих | Фото:


Стоимость абонемента компании начинается всего с 39 шек. в месяц для одного человека и от 59 шек. – для семьи с детьми. Для Израиля это вообще не деньги, такая сумма никак не повлияет на семейный бюджет даже самых небогатых людей. При наличии абонемента вызов врача на дом вам обойдется не в сотни шекелей, а всего в 25-30 шек., а для клиентов страховки «Яд ле-ахлама Platinum» – и вовсе бесплатно.
Коронавирус и израильская медицина: как спастись от обоих | Фото:

«Яд ле-ахлама» — одна из крупнейших служб по оказанию медицинской помощи на дому в Израиле. Компания была создана в 1993 году для предоставления услуг организациям и частным лицам. Её руководители и сотрудники – высококвалифицированные специалисты с огромным стажем работы.

На протяжении многих лет «Яд ле-ахлама» сотрудничает со всеми больничными кассами, еврейским агентством «Джойнт», страховыми компаниями и муниципалитетами. Сегодня компания обслуживает десятки тысяч клиентов по всей стране и осуществляет тысячи выездов на дом ежемесячно.

Все услуги компании предоставляются на русском языке и на иврите. В штате есть русскоговорящие врачи, диспетчеры и другие специалисты.
Коронавирус и израильская медицина: как спастись от обоих | Фото:

Вот какие услуги можно получить в «Яд ле-ахлама»:
 Вызов врача на дом по всей стране 24 часа в сутки
 Круглосуточный колл-центр с обслуживанием на русском языке и на иврите
 Обследование пациента на дому, включая измерение артериального давления, уровня сахара в крови, ЭКГ; при необходимости – выдача направления в приемный покой или «амбуланс»
 Первая помощь при зубной боли
 Лекарства для оказания первой помощи – бесплатно
 Телефонные консультации лучших врачей.
 Комплексное медицинское обслуживание для семей с детьми и пожилыми родителями
 Установка кнопки экстренного вызова врача
 Круглосуточная диспетчерская служба по оказанию помощи клиентам, имеющим кнопку экстренного вызова врача (в том числе, и на русском языке)
 Перевозка больных и умерших в машинах скорой помощи
 Программа поддержки одиноких и пожилых людей
 Первая медицинская помощь для туристов, находящихся в доме у владельца абонемента
 Услуги общего страхования

И даже это еще не все. Чтобы узнать больше, перейдите на сайт по ссылке. Или позвоните по бесплатным телефонам *2885, 1800-77-88-85
Коронавирус и израильская медицина: как спастись от обоих | Фото:

Позаботьтесь о себе и своих близких и исключите опасность заражения коронавирусом


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