13.03 03:52 MIGnews.com

Ученые предсказали новые массовые смерти от эпидемии "Икс"

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предрекли появление новой глобальной эпидемии (пандемии), которая станет потенциальной угрозой для человечества. При этом ее еще не обнаружили. Не идентифицированную инфекцию назвали "болезнью Икс", пишет издание Science Alert.Специалисты из ВОЗ планируют заранее подготовиться к потенциальной угрозе, чтобы она не застала человечество в врасплох и не нанесла ужасающий ущерб населению Земли, как это сделала так называемая "Испанка" в период с 1918 года по 1919-й. Тогда по оценкам ученых от вируса погибли от 50-ти до ста миллионов людей.Также в качестве других угроз для людей исследователи внесли в список вирусные геморрагические лихорадки Ласса, Эболу и такие инфекции как лихорадка Марбург, лихорадка Крмы-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый острый респираторный синдром, и болезнь Зика.Лихорадка Эбола - это острая вирусная высококонтагиозная болезнь, во многих случаях имеет летальный исход. По предварительным данным, только с 2014 по 2015 года, вирус убил более 11 тысяч человек. При этом на сегодняшний день от болезни нет никакой надежной вакцины.