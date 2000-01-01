12.02 14:05 MIGnews.com

Израильтян отпустят с лайнера коронавируса

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12-й канал израильского ТВ сообщил, что 15 израильтян , оказавшихся на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине в Йокогаме будут доставлены на родину в течение недели.На борту корабля находится 3600 человек - 2600 пассажиров и 1000 членов экипажа. В Гонконге в подобной же ситуации оказался другой круизный лайнер, на борту которого находится 1700 человек.Шалва Дайян, которая вместе с мужем и родственниками праздновала во время круиза свой день рождения рассказывает: “Мы чувствуем себя прокаженными. Мы заперты в каюте, я не могу поговорить с сестрой мужа. И это уже - 20-й день круиза. Мы все - пожилые люди, с высоким давлением, у нас высокий холестерол. Когда нам приносят еду - просто бросают подносы, боятся приблизиться. Это очень неприятно. Хорошо, что в каюте есть окно и телевизор, это все, что мы можем делать в эти дни”.55-летняя Николь Бен Давид из Эйлата рассказывает: “ Это совершенное безумие - две недели сидеть запертой в каюте. Мы даже в коридор не можем выйти - нам приносят еду на подносе - и это все. Сначала мы не ощущали давления, но когда журналисты и родственники начинают звонить без конца - и у нас нет определенного ответа, давление нарастает. Еще вчера мы смеялись и говорили, что получим пару дней бесплатного плавания, сегодня мы не знаем, чем все это закончатся. Мы опасаемся того, что болезнь доберется и до нас”.Министр здравоохранения Яаков Лицман провел видеоконференцию с израильтянами, находящимися на борту корабля. Он предупредил их, что по прибытии в Израиль они будут изолированы - с тем, чтобы не допустить распространения смертельно опасного вируса.В ходе разговора с израильтянами министр Лицман обещал им “любые формы поддержки” и даже дал им телефонный номер своего личного помощника.Министр иностранных дел Исраэль Кац пообещал “предпринять все усилия” ради того, чтобы как можно быстрее доставить израильтян домой.12 февраля стало ясно, что еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess оказались зараженными коронавирусом нового типа, информирует министерство здравоохранения Японии.В ведомстве утверждают, что в общей сложности число заболевших на круизном судне выросло до 174 человек. Коронавирус выявлен у чиновника Минздрава, который проводил осмотр судна, пишет Kyodonews.По данным канала, министерство здравоохранения Японии, возможно, отпустит израильтян ровно через неделю - 19 февраля. Из опасения того, что они все еще могут быть переносчиками инфекции, в Израиле их снова поместят в изоляцию - скорее всего, в одной из больниц.Министерство здравоохранения сообщило о том, что в каждой израильской больнице готовятся принять по два-три пациента с коронавирусом.. В дополнение к этому, готовятся изоляторы для зараженных коронавирусом на территории гериатрического центра Мальбен в Ришон ле Ционе, и в больнице Шмуэль Ха Рофе в Беэр-Яаков.