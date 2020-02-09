Выявлена опасность одиночества для здоровья

Одиночество способно усугубить проблемы со здоровьем и привести к слабоумию.
По мнению исследователей, причина кроется в том, что наши далекие предки жили социальных группах, а отделение от группы было смертельно опасным, передает CNN.
В современном мире, когда человек чувствует себя одиноким, его организм может ощущать угрозу выживанию. Люди, которые чувствуют себя изолированными, страдают проблемами со сном. Это не зависит ни от размера семьи, ни от семейного статуса.
В 2012 году ученые провели исследование на 2200 людях, которые живут в Амстердаме. Исследователи доказали, что те люди, которые чувствуют себя одинокими, несмотря на наличие друзей и семьи, имеют больший риск приобрести деменцию, чем те, которые живут самостоятельно. Чувство одиночества повышает риск деменции на 64%.
Постоянное чувство одиночества может повысить риск ранней смерти. Также одиночки с большей вероятностью умирают от сердечных приступов, инсультов или других осложнений.