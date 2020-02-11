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Гонконг выделил $143 млн на борьбу с коронавирусом 12.02 13:58   MIGnews.com

Гонконг выделил $143 млн на борьбу с коронавирусом

Гонконг перечислил более 143 миллионов долларов в качестве финансовой помощи материковому Китаю для реализации мер по противодействию распространения эпидемии коронавируса нового типа. Средства собрала общественность специального административного района КНР.

Около 13% от этой суммы жители мегаполиса передали через управление центрального правительства страны в Гонконге, пишет Xinhuanet.

Соответствующая часть денежных средств будет передана китайскому отделению Красного Креста, который должен их распределить между нуждающимися регионами.


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