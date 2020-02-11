Гонконг выделил $143 млн на борьбу с коронавирусом
Гонконг перечислил более 143 миллионов долларов в качестве финансовой помощи материковому Китаю для реализации мер по противодействию распространения эпидемии коронавируса нового типа. Средства собрала общественность специального административного района КНР.
Около 13% от этой суммы жители мегаполиса передали через управление центрального правительства страны в Гонконге, пишет Xinhuanet.
Соответствующая часть денежных средств будет передана китайскому отделению Красного Креста, который должен их распределить между нуждающимися регионами.