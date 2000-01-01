12.02 19:11 MIGnews.com
На Олимпиаде в Пхенчхане началась эпидемия кишечного гриппа
На Олимпийских играх в Пхенчхане зафиксировали чуть менее 200 случаев, заболевания кишечным гриппом. Об этом сообщает Страна.ua, ссылаясь на Оргкомитет Пхенчхана .
Сообщается, что на сегодняшний день на карантине остаются 47 человек из 194 заболевших.
Симптомы так называемого норовируса проявляются в диарее и рвоте.
Сообщается, что только за сегодняшний день были зарегистрировано 17 новых случаев заражения: восемь в Пхенчхане и девять в Канныне.
О вспышке вируса на Олимпиаде заговорили 8 февраля, когда появились первые случаи заболевания кишечным гриппом в молодежном центре в Пхенчхане.
Отмечает, что среди спортсменов заразившихся нет.
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