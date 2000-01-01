12.02 19:11 MIGnews.com

На Олимпиаде в Пхенчхане началась эпидемия кишечного гриппа

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На Олимпийских играх в Пхенчхане зафиксировали чуть менее 200 случаев, заболевания кишечным гриппом. Об этом сообщает Страна.ua, ссылаясь на Оргкомитет Пхенчхана .Сообщается, что на сегодняшний день на карантине остаются 47 человек из 194 заболевших.Симптомы так называемого норовируса проявляются в диарее и рвоте.Сообщается, что только за сегодняшний день были зарегистрировано 17 новых случаев заражения: восемь в Пхенчхане и девять в Канныне.О вспышке вируса на Олимпиаде заговорили 8 февраля, когда появились первые случаи заболевания кишечным гриппом в молодежном центре в Пхенчхане.Отмечает, что среди спортсменов заразившихся нет.