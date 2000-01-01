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Ученые: трапезничать перед телевизором вредно | Фото: Thinkstock13.02 00:34   MIGnews.com

Трапезничать перед телевизором вредно

Американские ученые пришли к выводу, что употребление пищи перед телевизором вредит здоровью. Диетологи из Канзасского университета установили, что здоровье людей, которые едят за столом с друзьями и родственниками намного лучше, чем у тех, кто привык есть пред экраном телевизора или компьютера.

А все потому, что чаще всего индивид перед экраном монитора употребляет вредные продукты: чипсы, сладости, бутерброды и прочее. Кроме этого, человеку увлеченному сюжетом сложно контролировать себя, а поэтому он часто ест торопливо и плохо пережевывая пищу. Также человек часто перед просмотром съедает лишнюю порцию.

В результате у человека возникают проблемы с лишним весом и работой желудочно-кишечного тракта.
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