13.02 00:34 MIGnews.com

Трапезничать перед телевизором вредно

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Американские ученые пришли к выводу, что употребление пищи перед телевизором вредит здоровью. Диетологи из Канзасского университета установили, что здоровье людей, которые едят за столом с друзьями и родственниками намного лучше, чем у тех, кто привык есть пред экраном телевизора или компьютера.А все потому, что чаще всего индивид перед экраном монитора употребляет вредные продукты: чипсы, сладости, бутерброды и прочее. Кроме этого, человеку увлеченному сюжетом сложно контролировать себя, а поэтому он часто ест торопливо и плохо пережевывая пищу. Также человек часто перед просмотром съедает лишнюю порцию.В результате у человека возникают проблемы с лишним весом и работой желудочно-кишечного тракта.