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Диетологи рассказали, как нормализовать сахар в крови | Фото:12.01 09:17   MIGnews.com

Диетологи рассказали, как нормализовать сахар в крови

Мясо креветок и крабов регулирует уровень сахара в крови человека.

К такому выводу пришли каирские специалисты по питанию.

Как утверждают эксперты, преимущества морепродуктов бесконечны. В частности, креветки содержат небольшое количество калорий и поэтому являются идеальным решением для снижения веса, что следует взять во внимание людям, желающим похудеть. Бонусом служит содержание селена, играющего ключевую роль в антиоксидантной защите организма, поскольку он предотвращает повреждение клеток и тканей.

Элемент принимает участие в укреплении иммунной системы, в обмене веществ и синтезе гормонов щитовидной железы. Дары моря богаты витаминами и минералами, полиненасыщенными кислотами Омега-3, которые помогают защищать от болезней сердца, способствуя улучшению работы главного органа центральной нервной системы. Что не менее важно, крабы являются одним из лучших питательных источников высококачественного белка и легко усваиваются людьми всех возрастов.

Морепродукты содержат витамины и минералы, которые помогают переносить энергию из пищи из кровотока в клетки, что связано с регулированием уровня сахара в крови. Креветки и крабы содержат рибофлавин, необходимый для производства эритроцитов, стимулирования естественного роста и сохранения кожи, глаз.

В12 при этом участвует во всасывании железа в пищеварительной системе. В списке достоинств содержание в них меди, которая участвует в абсорбции, хранении и метаболизме Fe. Таким образом, оказывается влияние на здоровье костей, кровеносных сосудов, нервной системы.


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