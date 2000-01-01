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Онколог предупредила о смертельной опасности ряда продуктов | Фото:12.01 15:38   MIGnews.com

Онколог предупредила о смертельной опасности ряда продуктов

Ряд продуктов, одним из которых являются банальные паштеты, провоцирующие рак толстой кишки.

К такому выводу пришла онколог Ибтисама Саада Эль-Дина из Каирского университета.

По словам специалиста, невозможно предотвратить образование всех видов опухолей, но есть некоторые известные причины, которые снижают риск развития опасного заболевания. Среди них: отказ от курения, избегание его в пассивной форме, снижение контакта с вредными веществами, активный образ жизни, выбор в пользу здорового рациона.

Что касается продуктов, провоцирующих рак толстой кишки, то к ним относятся: паштеты, колбасы, бекон. Онколог из Каирского университета отметила, что полностью согласна с выводом Всемирной организации здравоохранения, где была выявлена причинно-следственная связь между употреблением обработанного мяса и раком.

Ибтисама Саада Эль-Дина добавила, что гидрогенизированные жиры, содержащиеся в большинстве фастфудов и сладостей, также могут спровоцировать рак толстой кишки, поэтому следует избегать их употребления или свести до минимума. Лучшее решение — заменить их на здоровое подсолнечное масло и кукурузное.

Не менее важным онколог считает своевременное посещение врача при любых необычных признаках. Суть в том, что раннее выявление является ключевым шагом к повышению выживаемости.


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