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Медики обнаружили лечебные свойства пива | Фото:12.01 12:07   MIGnews.com

Медики обнаружили лечебные свойства пива

В небольших дозах алкоголь может быть полезен для организма человека.

К такому выводу пришла группа ученых из Университета в Осаке, сообщает Medical Express.

Одним из полезнейших напитков оказалось любимое многими пиво. В ходе исследований получены данные, что оно обладает способностью эффективно бороться с головной болью, мигренью, а также предотвращает возникновение болезни Паркинсона.

В небольших дозах - а это не больше трех бокалов в неделю - пиво способно стимулировать к активной работе клетки человеческого мозга. Оно борется с жаждой и повышает уровень эндорфинов в крови, то есть, быстро улучшает настроение.

Дело в том, что входящий в состав пива хмель содержит в себе особое вещество - ксантогумол. Оно стимулирует работу головного мозга. Ксантогумол обладает антибактериальным и антиоксидантным действием. На примере крыс исследования показали, что пиво улучшает память, ориентацию, защищает от воспалительных процессов и нейродегенеративных заболеваний.

Впрочем, ученые в очередной раз предупредили о том, что срезмерное употребление алкогольных напитков, включая обладающие полезными эффектами пиво и вино, может вызвать прямо противоположный описанному выше эффект.

К тому же, стоит понимать, что в данном случае речь идет только о качественном, изготовленном из натуральных продуктов напитке. Легкодоступные аналоги, цена которых снижена из-за использования синтезированных ингридиентов, способны серьезно навредить здоровью. Получается, что качественное пиво стоит дорого, и позволить себе его в больших количествах все равно не получится.


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