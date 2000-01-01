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В мандаринах обнаружили опасный химикат 12.12 03:43   MIGnews.com

В мандаринах обнаружили опасный химикат

Немецкие специалисты заявили, что в мандаринах может содержаться инсектицид хлорпирифос, который используется для борьбы с вредителями и крайне опасен для головного мозга.

На всей территории ЕС хлорпирифос был запрещен из-за негативного воздействия на человеческий организм.

"Решение о запрете было принято после анализа результатов исследования, которое показало, что даже небольшие количества вещества могут оказывать негативное влияние на мозг. Выяснилось, что химикат сокращает важные участки коры головного мозга, вызывая отставание в развитии", - сообщили исследователи.


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