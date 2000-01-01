12.12 05:03 MIGnews.com
Медики подсказали как избежать простуды в период эпидемий
По словам медиков, главная причина эпидемий — посещение общественных мест вместе с заразившимися людьми. В замкнутом пространстве вирусы распространяются очень быстро.
Основной путь проникновения вирусов в организм — слизистые рта, носа и глаз. В общественных местах необходимо использовать одноразовые маски. Их нужно снимать сразу же после выхода на свежий воздух.
В качестве профилактики нужно промывать нос солевым раствором по возвращении домой.
Кроме того, следует мыть руки как можно чаще и использовать антисептические гели для рук.
Диетологи в свою очередь советуют употреблять больше овощей и фруктов и пить больше жидкостей.
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