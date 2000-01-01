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Медики подсказали как избежать простуды в период эпидемий | Фото:12.12 05:03   MIGnews.com

Медики подсказали как избежать простуды в период эпидемий

По словам медиков, главная причина эпидемий — посещение общественных мест вместе с заразившимися людьми. В замкнутом пространстве вирусы распространяются очень быстро.

Основной путь проникновения вирусов в организм — слизистые рта, носа и глаз. В общественных местах необходимо использовать одноразовые маски. Их нужно снимать сразу же после выхода на свежий воздух.

В качестве профилактики нужно промывать нос солевым раствором по возвращении домой.

Кроме того, следует мыть руки как можно чаще и использовать антисептические гели для рук.

Диетологи в свою очередь советуют употреблять больше овощей и фруктов и пить больше жидкостей.


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