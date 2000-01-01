12.12 05:03 MIGnews.com

Медики подсказали как избежать простуды в период эпидемий

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По словам медиков, главная причина эпидемий — посещение общественных мест вместе с заразившимися людьми. В замкнутом пространстве вирусы распространяются очень быстро.Основной путь проникновения вирусов в организм — слизистые рта, носа и глаз. В общественных местах необходимо использовать одноразовые маски. Их нужно снимать сразу же после выхода на свежий воздух.В качестве профилактики нужно промывать нос солевым раствором по возвращении домой.Кроме того, следует мыть руки как можно чаще и использовать антисептические гели для рук.Диетологи в свою очередь советуют употреблять больше овощей и фруктов и пить больше жидкостей.