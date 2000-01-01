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Медики связали чеснок и диарею | Фото:11.12 21:40   MIGnews.com

Медики связали чеснок и диарею

Ученые провели ряд исследований, и рассказали, кому и почему не рекомендуется, есть чеснок. К чему это может привести. Об этом пишут средства массовой информации.

Специалисты говорят о том, что чеснок обладает целебными свойствами. Его советуют употреблять и врачи, и народные целители.

Однако, существует особая группа людей, которым употреблять чеснок нежелательно, а в некоторых случаях даже опасно.

Врачи утверждают, что нельзя употреблять чеснок во время диареи, при нарушении работы печени и перед планированием хирургического вмешательства.

Также не рекомендуют, употреблять данный продукт женщинам, которые находятся в положении и тем, кто все еще кормит младенца молоком. Нельзя включать в рацион чеснок людям, которые имеют болезни глаз и низкое артериальное давление.


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