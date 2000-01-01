Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











11.12 19:27   MIGnews.com

Медики рассказали, как пережить высокое атмосферное давление

Врачи говорят, что при изменении погоды стоит отказаться от занятий спортом, избегать стрессов, ограничить употребление солёной пищи, принимать таблетки, не переедать и контролировать показатели кровяного давления с помощью тонометра.

Перечисленные рекомендации сохранят здоровье артерий и предотвратят инсульт. При регулярном соблюдении названных правил уменьшается вероятность развития гипертонии и улучшается самочувствие.

Напомним, при аномальном атмосферном давлении возникают головные боли, тошнота, слабость, повышается риск сердечных приступов. В такие дни стоит бережно относиться к здоровью. Укрепят сердце и кровеносные сосуды умеренные физические нагрузки, растительная пища с полезными жирными кислотами, отказ от фаст-фуда.

Благоприятно действуют на артерии рыба, оливковое масло, орехи. Перечисленные продукты содержат омега-3.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:00
Зеленский отругал Лаврова на "нормандском саммите"
17:48
Сеть Super-Pharm "родила" дочку
17:13
Смертник взорвал себя вблизи авиабазы ​​НАТО
16:52
Эрдоган восхищается Трампом и Путиным как лидерами
16:36
"Рази Баркаи и Рино Црор объявили мне войну"
16:02
Кирку Дугласу "стукнуло" 103 года
15:41
Журнал Time назвал человека года
14:35
BDS-активисты сорвали собрание совета Самарии в Мадриде
14:02
На кого гневаются в Палестинской автономии
14:02
Аелет Шакед: мне стыдно за мою профессию
13:30
Трамп подпишет распоряжение о запрете антисемитизма
13:06
Либерман обвинил две партии в "ненужных третьих выборах"
13:02
Будет ли долгосрочное соглашение с ХАМАСом
12:49
"Ликуд" назначила дату праймериз: Саар против Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus