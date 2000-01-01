11.12 19:27 MIGnews.com

Медики рассказали, как пережить высокое атмосферное давление

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Врачи говорят, что при изменении погоды стоит отказаться от занятий спортом, избегать стрессов, ограничить употребление солёной пищи, принимать таблетки, не переедать и контролировать показатели кровяного давления с помощью тонометра.Перечисленные рекомендации сохранят здоровье артерий и предотвратят инсульт. При регулярном соблюдении названных правил уменьшается вероятность развития гипертонии и улучшается самочувствие.Напомним, при аномальном атмосферном давлении возникают головные боли, тошнота, слабость, повышается риск сердечных приступов. В такие дни стоит бережно относиться к здоровью. Укрепят сердце и кровеносные сосуды умеренные физические нагрузки, растительная пища с полезными жирными кислотами, отказ от фаст-фуда.Благоприятно действуют на артерии рыба, оливковое масло, орехи. Перечисленные продукты содержат омега-3.