Медики рассказали, как пережить высокое атмосферное давление
Врачи говорят, что при изменении погоды стоит отказаться от занятий спортом, избегать стрессов, ограничить употребление солёной пищи, принимать таблетки, не переедать и контролировать показатели кровяного давления с помощью тонометра.
Перечисленные рекомендации сохранят здоровье артерий и предотвратят инсульт. При регулярном соблюдении названных правил уменьшается вероятность развития гипертонии и улучшается самочувствие.
Напомним, при аномальном атмосферном давлении возникают головные боли, тошнота, слабость, повышается риск сердечных приступов. В такие дни стоит бережно относиться к здоровью. Укрепят сердце и кровеносные сосуды умеренные физические нагрузки, растительная пища с полезными жирными кислотами, отказ от фаст-фуда.
Благоприятно действуют на артерии рыба, оливковое масло, орехи. Перечисленные продукты содержат омега-3.