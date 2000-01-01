11.11 08:12 MIGnews.com

Загрязнение в центре Израиля из-за военной промышленности

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Управление водных ресурсов на конференции в Тель-Авиве на прошлой неделе заявило, что подземные воды на 120 участках в прибрежном регионе Израиля сильно загрязнены из-за предыдущей деятельности военной промышленности и других структур. Согласно данным, загрязнение ограничило возможности бурения для питьевой воды в Герцлии, Реховоте и Нес-Ционе.Сообщается, что загрязнение не представляет непосредственной опасности для здоровья, но подрывает способность использовать подземные ресурсы. Институт энергетики и окружающей среды в Тель-Авиве провел свой первый семинар израильских и иностранных экспертов по реабилитации загрязненных земель. На конференции официальный представитель Управления по водным ресурсам доктор Шарон Сагей-Бен Моше объяснил, что загрязненные участки занимают около 95 квадратных километров.Крупнейшие загрязненеия находятся вблизи участков, где ранее размещалась военная промышленность. Одним из районов является комплекс военной промышленности Израиля в Рамат ха-Шарон. 14 буровых площадок в городе были закрыты, а загрязненные подземные воды достигли Тель-Авива и Герцлии.Еще один центр распространения загрязнения находится к востоку от Реховота, на месте, где раньше располагался завод IMI. В этом случае загрязняющим веществом является не только перхлорат, но и другое химическое вещество под названием трихлорэтилен. Несколько буровых площадок в Реховоте и Нес-Ционе были закрыты из-за перхлоратного загрязнения.Серьезное загрязнение грунтовых и подземных вод также существует на месте бывшего завода IMI на границе между Тель-Авивом и Гиватаимом. На этом участке также существует проблема распространения ядовитых газов из подземных вод в землю. В течение следующих пяти лет около миллиарда шекелей будет потрачено на очистку земли в этих районах.