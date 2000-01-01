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Названа еще одна польза качественного сна | Фото:12.11 06:58   MIGnews.com

Названа еще одна польза качественного сна

Качество сна напрямую связано с уровнем тревоги, которая возникает на следующий день.

К такому выводу в результате исследований пришли американские ученые, передает Nаked Sciencе.

В частности, ученые просканировали мозг 18 участников в течение двух сессий. Людям в ходе экспериментов показывали неприятные видео, которые должны были вызывать эмоциональную реакцию.

Одна сессия проходила утром, после полноценного сна дома, вторая – утром после ночи за чтением, просмотром фильмов или игрой в настольные игры.

После сеансов у участников измеряли уровень тревожности: бессонные ночи вызывали повышение на 30%. Последующие исследования, но уже с участием 300 человек, показали, что любое ухудшение качества сна может стать причиной подобной проблемы.


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