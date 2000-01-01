Эхуд Ольмерт ляжет под нож

Вечером, 11 ноября, бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта госпитализировали для проведения операции.
Он лег в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве для "заранее запланированной хирургической процедуры".
Позже сайт Mako со ссылкой на заявление канцелярии израильского экс-премьера сообщил, что Ольмерту предстоит операция, которую проведет нейрохирург, лауреат премии имени Шиба за достижения в области спинальной хирургии, Цви Лидар.
Подробностей о том, какого рода будет хирургическое вмешательство, пока нет. По предварительным данным, экс-премьер-министра выпишут до 13 ноября.