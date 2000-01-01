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скриншот с видео YouTube 12.10 04:30   MIGnews.com

Видео: из глаза достают 15-сантиметрового паразита

В глазу жителя индийского штата Карнатака нашли паразитического червя, которого разносят комары, сообщает Daily Mail.

60-летний мужчина обратился в больницу с жалобами на извивающегося паразита, который поселился в его глазу. Врач осмотрел пациента и решил, что червя необходимо извлечь немедленно, иначе пациент рисковал потерять зрение. На видео видно, что медик вытащил паразита при помощи пинцета.

Извлеченного червя поместили в пластиковый контейнер, после чего стало ясно, что его длина составляла около 15 сантиметров. Скорее всего, мужчина был заражен нитчаткой Баркрофта, которая передается через укусы комаров.


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