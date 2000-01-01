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BodyTite: коррекция тела, подтяжка кожи, омоложение лица 11.10 10:16   MIGnews.com

BodyTite: коррекция тела, подтяжка кожи, омоложение лица

Современные мировые стандарты и высокие требования в области эстетической медицины требуют от разработчиков изобретения новых методов коррекции тела и омоложения лица, способных предоставить лучшие результаты в самые короткие сроки и при минимальном травматическом воздействии.

BodyTite: коррекция тела, подтяжка кожи, омоложение лица

Одной из таких разработок стал аппарат Body Tite, создатель которого, компания InMode, в этом году была награждена премией “Лучшая инновация 2018 года”. С помощью аппарата Body Tite проводится процедура коррекции тела, включающая в себя липосакцию с одновременной подтяжкой кожи, а посредством специальных аппликаторов Face Tite и Neck Tite устраняется двойной подбородок и дряблая шея, разглаживаются морщины и омолаживается кожа лица.

BodyTite: коррекция тела, подтяжка кожи, омоложение лица

В соответствии с вашими предпочтениями, вы можете выбрать одну или несколько проводимых в нашей клинике процедур, которые помогли уже многим женщинам избавиться от огорчающих их эстетических проблем. Уверены, вы тоже сможете оценить полученные прекрасные результаты:

BodyTite: коррекция тела, подтяжка кожи, омоложение лица

Face Tite - метод круговой подтяжки и омоложения, не имеющий аналогов. Требуется всего 1 процедура!

Эффект от процедуры FaceTite:

немедленный результат

выраженная подтяжка кожи

устранение жировых отложений

разглаживание морщин

повышение упругости и эластичности кожи

возврат четкости контуров и овала лица

усиление эффекта в течение 3 месяцев после прохождения процедуры

Процедура Face Tite проводится с использованием местного обезболивания, при этом пациент не испытывает никаких неприятных ощущений. Первые результаты видны уже сразу по окончании процедуры, а окончательный эффект сохраняется от 5 лет и выше.


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