BodyTite: коррекция тела, подтяжка кожи, омоложение лица
Современные мировые стандарты и высокие требования в области эстетической медицины требуют от разработчиков изобретения новых методов коррекции тела и омоложения лица, способных предоставить лучшие результаты в самые короткие сроки и при минимальном травматическом воздействии.
Одной из таких разработок стал аппарат Body Tite, создатель которого, компания InMode, в этом году была награждена премией “Лучшая инновация 2018 года”. С помощью аппарата Body Tite проводится процедура коррекции тела, включающая в себя липосакцию с одновременной подтяжкой кожи, а посредством специальных аппликаторов Face Tite и Neck Tite устраняется двойной подбородок и дряблая шея, разглаживаются морщины и омолаживается кожа лица.
В соответствии с вашими предпочтениями, вы можете выбрать одну или несколько проводимых в нашей клинике процедур, которые помогли уже многим женщинам избавиться от огорчающих их эстетических проблем. Уверены, вы тоже сможете оценить полученные прекрасные результаты:
Face Tite - метод круговой подтяжки и омоложения, не имеющий аналогов. Требуется всего 1 процедура!
Эффект от процедуры FaceTite:
немедленный результат
выраженная подтяжка кожи
устранение жировых отложений
разглаживание морщин
повышение упругости и эластичности кожи
возврат четкости контуров и овала лица
усиление эффекта в течение 3 месяцев после прохождения процедуры
Процедура Face Tite проводится с использованием местного обезболивания, при этом пациент не испытывает никаких неприятных ощущений. Первые результаты видны уже сразу по окончании процедуры, а окончательный эффект сохраняется от 5 лет и выше.