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Дело об эвтаназии: врач `действовал в интересах пациента` | Фото:11.09 19:04   MIGnews.com

Дело об эвтаназии: врач "действовал в интересах пациента"

Голландский суд оправдал врача, который принял решение применить эвтаназию к пациенту, не получив полноценного от него согласия. 74-летняя пациентка, скончавшаяся в 2016 году, выразила желание уйти из жизни посредством эвтаназии, но также указала, что она хочет выбрать правильное время.

Судьи заявили, что доктор действовал законно, поскольку долгое затягивание процедуры могло подорвать желание пациента. Это первый подобный случай с тех пор, как страна легализовала эвтаназию в 2002 году.

Вынося приговор в суде в Гааге в среду, 11 сентября, судья Мариетт Ренкенс сказала, что "все требования законодательства об эвтаназии" были выполнены. "Таким образом, подозреваемый оправдан по всем пунктам обвинения", - сказал судья.

Прокуроры же утверждают, что врач, который не был назван и с тех пор вышел на пенсию, "действовал с наилучшими намерениями", но нарушил голландский закон об эвтаназии, не обеспечив согласия женщины, которая, возможно, изменила свое мнение. Они добавили, что было необходимо провести более тщательную дискуссию с пациентом.

Доктор предположительно успокоил женщину, которая страдала от болезни Альцгеймера, и затем попросила, чтобы ее семья держала её при вводе смертельной инъекции.


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