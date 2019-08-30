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Известно от какого вида рака страдает молодежь 11.09 23:07   MIGnews.com

Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь

Онкологи из США выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.

В исследовании принимали участие молодые люди из 43 стран.

В девяти странах с высоким уровнем дохода было отмечено большое число заболевших колоректальным раком. В основном он был обнаружен у людей 20-49 лет, проживающих на трех континентах.

Показатель роста этого заболевания увеличился в девятнадцати странах, среди которых США, Канада, Великобритания, Швеция и другие развитые страны, пишет bmj Journals.

В настоящее время ученые пытаются выяснить, с чем связана эта динамика. Предполагается, что риск развития рака толстой кишки могут повышать фастфуд и частый прием антибиотиков.

Это может сигнализировать об изменениях в раннем возрасте, которые влияют на канцерогенез толстой кишки.


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