11.09 23:07 MIGnews.com
Стало известно, от какого вида рака страдает молодежь
Онкологи из США выяснили, что в последнее время у молодежи часто встречается рак толстой кишки.
В исследовании принимали участие молодые люди из 43 стран.
В девяти странах с высоким уровнем дохода было отмечено большое число заболевших колоректальным раком. В основном он был обнаружен у людей 20-49 лет, проживающих на трех континентах.
Показатель роста этого заболевания увеличился в девятнадцати странах, среди которых США, Канада, Великобритания, Швеция и другие развитые страны, пишет bmj Journals
.
В настоящее время ученые пытаются выяснить, с чем связана эта динамика. Предполагается, что риск развития рака толстой кишки могут повышать фастфуд и частый прием антибиотиков.
Это может сигнализировать об изменениях в раннем возрасте, которые влияют на канцерогенез толстой кишки.
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