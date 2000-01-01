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Канадские ученые развеяли миф о вреде соли, доказав обратное | Фото:12.08 00:28   MIGnews.com

Канадские ученые развеяли миф о вреде соли, доказав обратное

Результаты исследования, проведенные учеными из команды Эндрю Менте и Салима Юсуфа из Университета Макмастера (Канада), показали, что соль является не настолько вредной для здоровья, как считалось раньше.

Об этом в субботу, 11 августа сообщает медицинское издание Lancet.

Многие специалисты ранее заявляли, что соль повышает кровяное давление, неизбежно увеличивает риск инфаркта, инсульта и преждевременной смерти.

Однако, по словам ученых, умеренное потребление соли может быть полезно для здоровья, поскольку сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Наше исследование, как и другие работы, демонстрирует, что при умеренных уровнях потребления натрий способен быть полезным для здоровья сердца и сосудов и становится опасным при крайне высоком или крайне низком уровне", — рассказал журналистам эксперт Института исследований здоровья населения в Канаде Эндрю Менте.

Согласно информации ВОЗ, суточная доза натрия должна ограничиваться всего 2 граммами, что равно 5 граммам обычной соли. Тем людям, кто употребляет больше, грозит повышение давления и развитие инфаркта.

В ходе исследования специалисты доказали, что норму никто из испытуемых из 18 стран не соблюдает. Однако больше всего соли употребляют в Китае (12,5 грамма в сутки): там распространен соевый соус.

Чтобы узнать больше о зависимости развития различных болезней от употребления соли, на протяжении 8 лет исследователи наблюдали за пищевыми привычками и здоровьем больше чем 90 тыс. человек из 18 стран.

Опыт показал, что соблюдение нормы натрия, напротив, сокращало риск заболеваний сердца и сосудов и даже уменьшало общие показатели смертности.


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