11.06 10:25 MIGnews.com

Минздрав морочит голову, новые носители вируса не заражают

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Профессор Дорон Ланцет из института Вайцмана и профессор Ицхак Бен Исраэль из Тель-Авивского Университета объяснили, что стоит за статистикой последних “вспышке коронавируса” в Израиле.Почему количество новых зараженных в Израиле уже много дней превышает 100? Не из-за отмены ограничений и послаблений - но из-за необъявленных, и, возможно, ненамеренных изменений в политике тестирования и масштабов проведения тестов. Очень большая часть новых “больных” - люди, не проявляющие никаких симптомов коронавируса.В начале апреля произошло критически важное событие эпидемии коронавируса. Количество зараженных достигло пика - 765 в день, и уже на следующий день начался спад. Через две недели, в середине апреля, количество активных носителей, на пике составлявшее 9800, пошло на спад. На языке эпидемиологов, уровень заражения опустился ниже 1,0.После этого количество активных носителей сократилось более чем в пять раз - до 2 тысяч, а число новых идентифицированных носителей исчислялось десятком-двумя в день. Весь описанный процесс является совершенно естественным и предсказуемым в рамках эпидемиологических моделей.На протяжении последних десяти дней, однако, наблюдается постоянный прирост числа новых зараженных - и каждый день более, чем на сто. Из-за этого раздаются голоса, требующие вернуться к мерам строгого карантина.Подсчет пациентов, конечно же, требует ясного определения того, кто считается больным. В Израиле и в других странах это определение базируется на симптомах (лихорадка, кашель, больное горло и затруднения с дыханием) и позитивных результатах теста на коронавирус.На протяжении большей части карантина, минздрав склонялся к тому, чтобы проверять, в первую очередь, людей с явными симптомами коронавируса. Из-за этого большая часть новых пациентов, о которых сообщалось каждый вечер в новостях, включала в себя ту категорию людей, у которой сочетались и симптомы и позитивный результат теста.Уровень заражения коронавирусом среди населения в разных странах мира оказался относительно низким. В Израиле на настоящий момент он составляет 0,2%, но даже таких пострадавших от эпидемии странах как Испания, он не превышает 0,5%.В то же время, реальный, “подводный” уровень заражения, куда выше - в 5-10 раз. Для Израиля это означает, что носителями вируса могут быть до 200 тысяч человек - но они не проявляют никаких симптомов.Министерство здравоохранения продолжило массовые проверки, в ходе которых стали проверять все больше и больше людей, не демонстрирующих никаких симптомов болезни. Этот феномен, однако, остался незамеченным. Между тем, в реальности реальность полностью изменилась - если в начале эпидемии проверяли 70-80% людей с симптомами коронавируса, то в последние недели среди проверяемых выявляются лишь 10-20% носителей коронавируса с симптомами коронавируса.В результате этого “стремительного роста числа зараженных” можно сказать, что гора родила мышь. По состоянию на 31 мая каждый день выявляли в среднем 117 новых носителей, но у 94 из них не было никаких симптомов. У 19 были два из пяти симптомов и только у 4 было три и более симптомов. Это означает, что в группе из 100”пациентов” 80% являются здоровыми, 16% - находятся в пограничном состоянии и лишь 4% - больны.По данным на 4 июня, было проведено 12 226 проверок. Из этой огромной группы выявили 130 носителей (менее 1%), и только у пяти было три и более симптомов. Таким образом, министерство здравоохранения продолжит в ближайшие недели выявлять по 100 или по 200 “новых зараженных”, при том что у большинства этих людей нет симптомов, то есть они здоровы.С учетом того, что ВОЗ заявила о том, что бессимптомные носители , в подавляющем большинстве случаев не заразны, нынешняя статистика министерства здравоохранения, не различающая между симпотмными и бессимптомными носителями попросту вводит общественность и политиков в заблуждение.