Израильские ученые изобрели уникальный медицинский клей

Исследователи из израильского технологического института "Технион" изобрели уникальный медицинский клей, который надежно скрепляет края раны, не создавая дополнительных неприятных ощущений.Об этом во вторник, 11 июня, пишет The Times of Israel Скобы и швы, используемые в настоящее время для лечения серьезных травм, имеют свои недостатки: они могут быть болезненными, оставлять шрамы, требовать высокой квалификации от врача, а иногда их необходимо удалять после заживления тканей.Разработанный специалистами медицинский клей представляет собой средство "два в одном", говорит профессор Боаз Мизрахи, руководитель лаборатории биоматериалов "Техниона". По его словам, он заменяет как швы, так и герметик и хорош для устранения как внешних, так и для внутренних повреждений.Разные виды медицинских клеев уже используются в дерматологии, хирургии и других областях. Израильский стартап Nanomedic Technologies Ltd. , например, разработал медицинское устройство, которое, как утверждается, может закрывать ожоги и другие раны наноматериалами, которые имитируют ткани человека и отслаиваются, как только кожа восстанавливается.Тем не менее, по словам исследователей, клеи, используемые в настоящее время для замены швов и скоб, ограничены своими механическими свойствами и токсичностью. Поскольку они очень токсичны, их можно использовать только на поверхности кожи. Кроме того, отвердение клея может сделать орган менее гибким или адгезия может быть недостаточно прочной.Учитывая эти ограничения, исследователи искали клей, который подходит для различных тканей, нетоксичен и эластичен после отвердения. Такой клей также должен был бы разлагаться в организме после слияния ткани.Кроме того, новинка израильских ученых проста в применении, поскольку вещество заправляется в специальный пистолет, нагревающий клей до температуры тела, и не требует особых навыков от того, кто будет обрабатывать им рану.Узнать более подробную информацию об изобретении израильских экспертов можно в журнале Advanced Functional Materials