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Алкоголь может стать причиной кожных дефектов | Фото: Thinkstock12.06 02:24   MIGnews.com

Алкоголь может стать причиной кожных дефектов

Спиртные напитки могут стать причиной кожных дефектов, утверждают ученые.

Специалисты университета штата Техас в течение 14 лет наблюдали за 82869 женщинами, которые в том или ином количестве употребляли спиртные напитки.

При этом медики выяснили, что регулярное употребление женщинами спиртного может быть связано с обострением и ухудшением симптомов различных заболеваний кожи. По мнению исследователей, это вызвано тем, что алкоголь провоцирует нарушения основных обменных процессов в организме, затрагивая функции почек, печени, сердца, костного мозга.

Также в результате злоупотребления спиртными напитками возникает дефицит питательных веществ и отмечается общее снижение иммунитета. Кроме того, для любителей алкоголя значительно увеличивается риск заражения бактериальными и грибковыми инфекциями, также проявляются в виде кожных дефектов.

Доктора объясняют, что ухудшение состояния кожи связано прежде всего с возникающим в результате нездорового образа жизни недостатком цинка и витамина С, нарушением процесса всасывания их из желудочно-кишечного тракта.
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