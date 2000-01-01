11.05 15:39 MIGnews.com

Забота о сердцах: Кардиологическая помощь в Кармиэле

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Служба здоровья «Клалит» открыла усовершенствованное отделение кардиологии в поликлинике, расположенной в торговом центре «Лев Кармиэль». Здесь жители Кармиэля, страдающие сердечными заболеваниями, смогут обратиться к специалистам, большинство из которых составляют врачи кардиологического отделения больницы "Пория".Обратившись в кардиологический кабинет, вы сможете пройти проверку и проконсультироваться с врачом-кардиологом относительно любых проблем, связанных с заболеваниями сердца, в том числе и сердечной недостаточностью, а также пройти эхокардиографию и эргометрию (стресс-тест).Таким образом, у жителей Кармиэля появилась возможность получить квалифицированную кардиологическую консультацию и, при необходимости, помощь, на уровне, соответствующем уровню клиники, не выезжая из города.Новая услуга в Кармиэле появилась в рамках общей задачи, которую ставит перед собой «Клалит» – свести к минимуму разрыв в уровне обслуживания для жителей перефирии и сделать доступными услуги для всех своих клиентов, независимо от того, в какой точке страны они живут.Адрес поликлиники: Морад Хагай 100 Кармиэль.Телефон отделения: 04-9907003