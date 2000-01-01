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Открыто новое полезное свойство оливкового масла | Фото: Thinkstock12.04 02:17   MIGnews.com

Открыто новое полезное свойство оливкового масла

Научные сотрудники Чилийского университета нашли новое полезное свойство оливкового масла.

Ученым в результате исследования удалось установить, что гидрокситирозол, который входит в состав оливкового масла, понижает негативное действие животных жиров, которые человек употребляет в пищу.

Более того, исследователи выяснили, что масло из оливок способно защитить печень, сердце и головной мозг человека, поскольку гидрокситирозол является сильным антиоксидантом.
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