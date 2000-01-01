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Лаборатория ищет людей, согласных заразиться коронавирусом 12.03 01:12   MIGnews.com

Лаборатория ищет людей, согласных заразиться коронавирусом

Английская компания ищет добровольцев, согласных заразиться коронавирусом за 4.600$.

24 добровольца проведут 2 недели в карантине, отрезанными от внешнего мира. Врачи отметили, что смельчаки не будут находиться все это время в стерильном боксе, они могут провести это время и дома, при условии, что они живут одни. Добровольцы будут заражены двумя разными штаммами, но, как уверяют специалисты, ни один из них не является смертельным.

Информации, какого возраста, пола или состояния здоровья должны быть добровольцы, пока нет.


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