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Ученые объяснили, почему спать голым полезно для здоровья | Фото: Thinkstock11.03 23:10   MIGnews.com

Ученые рассказали, почему спать голым полезно для здоровья

Ученые объяснили, почему спать голым полезно для здоровья. Исследованием занимались американские эксперты.

По словам ученых, спать нагишом полезно для кожи, так как в течение всего дня человек всегда находится в какой-либо одежде, и кожа не дышит на полную. Исследователи считают, что лучшим способом отдохнуть коже будет раздеться перед сном, передает Polit.info.

Кроме того, сон голышом регулирует температуру организма, не позволяя ему перегреваться или слишком сильно охлаждаться.

Также в этом есть и интимная составляющая: если у человека есть сексуальный партнер, то во время сна вы контактируете с ним, будучи раздетыми, а это помогает лучше чувствовать и понимать свою вторую половину.
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