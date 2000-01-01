11.02 07:41 MIGnews.com

Инкубационный период коронавируса оказался дольше ожидаемого

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Инкубационный период смертоносного коронавируса, эпидемия которого началась в китайской провинции Хубэй, составляет не 14 дней, как предполагалось ранее, а 24 дня.К такому выводу пришли китайские медики во главе с ведущим государственным экспертом по контролю над распространением коронавируса в Китае Чжун Наньшань, который в 2003 году первым обнаружил другой коронавирус – SARS.Это на 10 дней дольше периода, на который Всемирная организация здравоохранения рекомендовала помещать в карантин, что в свою очередь может привести к возможным вспышкам эпидемии по всему миру.Выводы медиков сделаны на основе изучения данных 1099 пациентов из 522 больниц в 31 провинции Китая.