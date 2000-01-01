11.02 15:10 MIGnews.com
140 израильтян обследованы с подозрением на коронавирус
В связи с подозрением на короавирус 140 израильтян прошли специальное обследование. По итогам, не было зафиксировано ни одного случая, сообщили во вторник, 11 февраля, в министерстве здравоохранения.
В министерстве также заявили, что Израиль готовится к возможному появлению коронавируса в стране, увеличивая количество обследований и оборудуя три дополнительные лаборатории для их данных.
Отмечается, что в Китае число жертв эпидемии превысило 1000. Всего подтверждены более 42 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.
Поделиться
Все по теме
Комментарии