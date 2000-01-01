Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











140 израильтян обследованы с подозрением на коронавирус | Фото:11.02 15:10   MIGnews.com

140 израильтян обследованы с подозрением на коронавирус

В связи с подозрением на короавирус 140 израильтян прошли специальное обследование. По итогам, не было зафиксировано ни одного случая, сообщили во вторник, 11 февраля, в министерстве здравоохранения.

В министерстве также заявили, что Израиль готовится к возможному появлению коронавируса в стране, увеличивая количество обследований и оборудуя три дополнительные лаборатории для их данных.

Отмечается, что в Китае число жертв эпидемии превысило 1000. Всего подтверждены более 42 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:33
Воспитательница издевалась над 11-месячным ребенком
16:32
Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане
16:11
Шри-Ланка заинтересовалась военной техникой РФ
15:50
Зеленский уволил Богдана
15:44
Сбой в работе "Левиафана": сгорел природный газ
15:29
Российских звезд эвакуировали из кинотеатра: названа причина
15:17
Нетаниягу пригрозил ХАМАСу через египетскую делегацию
15:08
В ФРГ вспышка птичьего гриппа H5N8
15:01
Коронавирус: тысячи пилотов в неоплачиваемых отпусках
14:47
Путин: дипломаты обязаны защищать историческую правду
14:26
Маск: удаляйтесь из отстойного Facebook
14:19
Деньги в обмен на мир
14:05
Турецкие прокси сожгли российскую технику армии Асада  
14:05
Израиль впервые конфискует зарплату и имущество террористов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus