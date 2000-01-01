11.02 15:10 MIGnews.com

140 израильтян обследованы с подозрением на коронавирус

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В связи с подозрением на короавирус 140 израильтян прошли специальное обследование. По итогам, не было зафиксировано ни одного случая, сообщили во вторник, 11 февраля, в министерстве здравоохранения.В министерстве также заявили, что Израиль готовится к возможному появлению коронавируса в стране, увеличивая количество обследований и оборудуя три дополнительные лаборатории для их данных.Отмечается, что в Китае число жертв эпидемии превысило 1000. Всего подтверждены более 42 тысяч случаев заражения 2019-nCoV.