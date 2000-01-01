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Минздрав: алкоголь от коронавируса не поможет 11.02 17:35   MIGnews.com

Минздрав РФ: алкоголь от коронавируса не поможет

Употребление алкоголя в качестве меры профилактики против простуды, гриппа и нового коронавируса является заблуждением, сообщили в Минздраве. Как заявил главный нарколог ведомства Евгений Брюн, употребление спиртосодержащих напитков, напротив, увеличивает нагрузку на сердце и организм в целом, что может иметь очень серьезные последствия.

"Это миф на грани преступной мысли", - заявил специалист, пишет пресс-служба.

Он также отметил, что посещение бани при ОРВИ также является плохой идеей - вновь из-за чрезмерной нагрузки на сердце, которая во время болезни и без того высока.


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