11.02 17:35 MIGnews.com

Минздрав РФ: алкоголь от коронавируса не поможет

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Употребление алкоголя в качестве меры профилактики против простуды, гриппа и нового коронавируса является заблуждением, сообщили в Минздраве. Как заявил главный нарколог ведомства Евгений Брюн, употребление спиртосодержащих напитков, напротив, увеличивает нагрузку на сердце и организм в целом, что может иметь очень серьезные последствия."Это миф на грани преступной мысли", - заявил специалист, пишет пресс-служба.Он также отметил, что посещение бани при ОРВИ также является плохой идеей - вновь из-за чрезмерной нагрузки на сердце, которая во время болезни и без того высока.