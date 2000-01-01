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Чем опасно сочетание чая с молоком? | Фото: Thinkstock12.02 03:17   MIGnews.com

Чем опасно сочетание чая с молоком?

Европейские исследователи пришли к выводу, что употребление чая с молоком вредит здоровью человека. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели масштабное исследование по теории раздельного употребления продуктов.

Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что существуют виды естественной пищи, которая совместима или несовместима между собой.
В результате специалисты установили, что молочные продукты вообще не совместимы ни с чем.

Традиционно жители Великобритании пьют чай с молоком, что неоднократно вызывало полемику среди диетологов. В рамках проведения исследования добровольцам предлагалось выпить горячий чай со сгущенным или кипяченым молоком.

В результате специалисты определили, что такая смесь с трудом переваривается в желудке. В отдельных случаях это вообще может привести к образованию песка и камней в почках.
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