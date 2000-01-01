12.02 03:17 MIGnews.com

Чем опасно сочетание чая с молоком?

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Европейские исследователи пришли к выводу, что употребление чая с молоком вредит здоровью человека. Прежде чем подтвердить свою гипотезу, ученые провели масштабное исследование по теории раздельного употребления продуктов.Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что существуют виды естественной пищи, которая совместима или несовместима между собой.В результате специалисты установили, что молочные продукты вообще не совместимы ни с чем.Традиционно жители Великобритании пьют чай с молоком, что неоднократно вызывало полемику среди диетологов. В рамках проведения исследования добровольцам предлагалось выпить горячий чай со сгущенным или кипяченым молоком.В результате специалисты определили, что такая смесь с трудом переваривается в желудке. В отдельных случаях это вообще может привести к образованию песка и камней в почках.