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Ученые рассказали, как шоколад влияет на интимную жизнь | Фото: Thinkstock11.02 23:19   MIGnews.com

Ученые рассказали, как шоколад влияет на интимную жизнь

Американские ученые рассказали, как шоколад влияет на интимную жизнь.

В частности, в результате эксперимента, специалисты доказали, что шоколад является мощным афродизиаком, пишет Polit.info.

В эксперименте приняли участие порядка пятидесяти супружеских пар, испытывающих проблемы в сексе.

Ученые отметили, что этот продукт не только улучшает настроение, благодаря входящим в его состав компонентам, но и усиливает половое влечение. Специалисты также отметили схожую эйфорию после интимной близости и употребления шоколада.

Подобный эффект распространяется на всех людей, вне зависимости от пола.
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