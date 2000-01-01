Ученые рассказали, как шоколад влияет на интимную жизнь
Американские ученые рассказали, как шоколад влияет на интимную жизнь.
В частности, в результате эксперимента, специалисты доказали, что шоколад является мощным афродизиаком, пишет Polit.info.
В эксперименте приняли участие порядка пятидесяти супружеских пар, испытывающих проблемы в сексе.
Ученые отметили, что этот продукт не только улучшает настроение, благодаря входящим в его состав компонентам, но и усиливает половое влечение. Специалисты также отметили схожую эйфорию после интимной близости и употребления шоколада.
Подобный эффект распространяется на всех людей, вне зависимости от пола.