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Медики назвали самую опасную диету | Фото:12.01 03:16   MIGnews.com

Медики назвали самую опасную диету

Ученые назвали кетогенную диету самой опасной для здоровья человека.


По словам специалистов, она может стать причиной развития различных болезней, в том числе рака и диабета. В рамках этой диеты, люди резко меняют свой рацион, сокращая углеводы и увеличивая жиры.

Таким образом организм лишается глюкозы и начинает сжигать собственный накопленный жир. Он преобразуется, в том числе в кетоновые тела, которые мозг использует как источник энергии вместо глюкозы. В результате они отравляют организм, передает FaceNews.ua.

"Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление", — говорят эксперты.


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