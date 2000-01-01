11.01 20:17 MIGnews.com

Диетологи подсказали, как побороть бессонницу

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Чтобы выйти на максимум умственных способностей нужно спать ночью не менее семи-восьми часов в сутки, но далеко не каждый человек может себе это позволить ввиду бессонницы.Чтобы помочь решить данную проблему, ученые рекомендуют включить в свой ежедневный рацион продукты, содержащие триптофан.Эта аминокислота участвует в выработке серотонина, который, в свою очередь, синтезирует гормон сна – мелатонин. Конечно, можно купить в аптеке препараты с триптофаном, однако гораздо полезнее получать его из естественных источников.Значительное количество триптофана содержится в орехах (по убыванию): миндальных, кешью, кедровых, фисташках, арахисе. А также в некоторых сортах рыбы – ставриде, лососе, треске. Полезным будет мясо индейки, курицы, телятины.Чемпионками по содержанию триптофана являются красная и черная икра. В 100 г икры более 900 мг полезной аминокислоты. Для сравнения: в 100 г говядины – 130 мг триптофана, а в 100 г ставриды – 300 мг.Наилучшему усвоению полезной аминокислоты способствуют «медленные» углеводы, например, каши, приготовленные из цельнозерновых круп. Так, добавляя в пшенную или пшеничную кашу орехи, мы не только получаем энергетически ценную и полезную еду, но и естественным способом улучшаем качество ночного сна.