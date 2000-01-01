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Медики связали фигуру с образом жизни | Фото:11.01 17:42   MIGnews.com

Медики связали фигуру с образом жизни

Генетика не имеет отношение к шансам человека заработать себе на ожирение.

В течение многих лет исследования "генов ожирения" наводили американцев на мысль, что их ДНК делает наличие избыточного веса неизбежным.

Однако недавний анализ доказывает, что образ жизни в большей степени влияет на ожирение, чем генетика.

Авторы эксперимента отслеживали состояние 2500 американце в течение нескольких десятилетий. Исследователи использовали современные технологии для построения генетической «оценки риска» ожирения для каждого участника на основе их индивидуальной ДНК.

Они также анализировали изменения индекса массы тела каждого человека с течением времени. Ведущий автор Венкатеш Мурти из университета Мичигана говорит, что именно стиль жизни больше повлияет на изменение ИМТ.

"Очевидно, что генетика имеет некоторое влияние, но другие факторы сильнее", — отмечает Мурти.


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