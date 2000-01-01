10.12 10:28 MIGnews.com

Израиль: за отказ от прививки будут лишать прав Битуах Леуми

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Заместитель министра здравоохранения Израиля Яаков Лицман выступил с угрозами в отношении лиц, уклоняющихся от обязательных прививок.Лицман выступал на конференции по пропаганде здорового образа жизни.Лицман заявил: “Я продолжу действовать в пользу принятия закона об обязательных прививках. И если мы увидим движения против прививок, примем закон, по которому те, кто от прививок отказываются будут лишены прав Битуах Леуми. Мы не позволим повторения международного позора с эпидемией кори”.Лицман также предупредил министерство финансов о том, что не готов мириться с его диктатом в отношении корзины субсидированных лекарств: Если министерство финансов даст мне только 300 миллионов шекелей на корзину лекарств - я им эти деньги верну, и не будет корзины лекарств вовсе. И тогда граждане выйдут на улицы”.