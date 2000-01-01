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Израиль: за отказ от прививки будут лишать прав Битуах Леуми 10.12 10:28   MIGnews.com

Израиль: за отказ от прививки будут лишать прав Битуах Леуми

Заместитель министра здравоохранения Израиля Яаков Лицман выступил с угрозами в отношении лиц, уклоняющихся от обязательных прививок.

Лицман выступал на конференции по пропаганде здорового образа жизни.

Лицман заявил: “Я продолжу действовать в  пользу принятия закона об обязательных прививках. И если мы увидим движения против прививок, примем закон, по которому те, кто от прививок отказываются будут лишены прав Битуах Леуми. Мы не позволим повторения международного позора с эпидемией кори”.

Лицман также предупредил министерство финансов о том, что не готов мириться с его диктатом в отношении корзины субсидированных лекарств: Если министерство финансов даст мне только 300 миллионов шекелей на корзину лекарств - я им эти деньги верну, и не будет корзины лекарств вовсе. И тогда граждане выйдут на улицы”.


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