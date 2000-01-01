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Ученые: плохая погода опасна для здоровья | Фото:11.11 01:24   MIGnews.com

Ученые: плохая погода опасна для здоровья

Смена температурного режима может оказаться опасной для здоровья, в частности, спровоцировать сердечный приступ.

К такому выводу пришли шотландские научные сотрудники из крупнейшего Университета в Глазго, передает "Телеграф".

Уточняется, что самое прямое влияние оказывает на самочувствие температурный режим. Например, существенное похолодание влияет на возникновение заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, а низкие температуры могут грозить возникновением повышенного в три раза риска смерти во время сердечного приступа.

Более того, плохая погода влияет на увеличение артериального давления. Риск растет, если температура понижается на 10 градусов – +3-6 миллиметров. Это, в свою очередь, может стать причиной сердечного приступа или инсульта.

Эксперты советуют людям с повышенным риском или плохой наследственностью как можно реже находится на морозе или выходить на улицу при плохой погоде.


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