11.11 01:24 MIGnews.com

Ученые: плохая погода опасна для здоровья

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Смена температурного режима может оказаться опасной для здоровья, в частности, спровоцировать сердечный приступ.К такому выводу пришли шотландские научные сотрудники из крупнейшего Университета в Глазго, передает "Телеграф".Уточняется, что самое прямое влияние оказывает на самочувствие температурный режим. Например, существенное похолодание влияет на возникновение заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, а низкие температуры могут грозить возникновением повышенного в три раза риска смерти во время сердечного приступа.Более того, плохая погода влияет на увеличение артериального давления. Риск растет, если температура понижается на 10 градусов – +3-6 миллиметров. Это, в свою очередь, может стать причиной сердечного приступа или инсульта.Эксперты советуют людям с повышенным риском или плохой наследственностью как можно реже находится на морозе или выходить на улицу при плохой погоде.