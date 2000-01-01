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Как отказ от ужина влияет на похудение: раскрыт секрет | Фото:10.11 12:50   MIGnews.com

Как отказ от ужина влияет на похудение: раскрыт секрет

Время приема пищи имеет более существенное значение при борьбе с лишним весом, чем сами продукты, которые употребляют желающие похудеть.

К такому выводу пришли ученые после клинических исследований, передает издание "Медицина".

Так, специалисты утверждают, что отказ от ужина может ускорить процесс похудения. В частности, эксперты провели эксперимент с участием двух групп женщин возрастом от 18 до 45 лет.

Участники употребляли одинаковое по калорийности количество продуктов, однако первая группа съедала все во время завтрака и обеда, а вторая еще и ужинала.

В первой категории медики заметили улучшение чувствительности к инсулину, что, в свою очередь, предотвращает развитие сахарного диабета.

По словам ученых, для эффективного похудения нужно подкорректировать образ жизни и съедать на завтрак большее количество калорий, отказавшись от ужина. Для комфорта вечером исследователи советуют съедать более калорийный и насыщенный обед, а на ужин оставлять в меню салат из овощей.


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