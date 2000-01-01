10.11 12:50 MIGnews.com

Как отказ от ужина влияет на похудение: раскрыт секрет

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Время приема пищи имеет более существенное значение при борьбе с лишним весом, чем сами продукты, которые употребляют желающие похудеть.К такому выводу пришли ученые после клинических исследований, передает издание "Медицина".Так, специалисты утверждают, что отказ от ужина может ускорить процесс похудения. В частности, эксперты провели эксперимент с участием двух групп женщин возрастом от 18 до 45 лет.Участники употребляли одинаковое по калорийности количество продуктов, однако первая группа съедала все во время завтрака и обеда, а вторая еще и ужинала.В первой категории медики заметили улучшение чувствительности к инсулину, что, в свою очередь, предотвращает развитие сахарного диабета.По словам ученых, для эффективного похудения нужно подкорректировать образ жизни и съедать на завтрак большее количество калорий, отказавшись от ужина. Для комфорта вечером исследователи советуют съедать более калорийный и насыщенный обед, а на ужин оставлять в меню салат из овощей.