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Какие продукты нельзя сочетать с приемом лекарств? 11.10 04:11   MIGnews.com

Какие продукты нельзя сочетать с приемом лекарств?

Фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о продуктах, которые не стоит принимать вместе с лекарствами. По его словам, молоко не сочетается с антибиотиками.

Кондрахин рассказал, что в молоке содержится много кальция, который, вступая в реакцию с химическими соединениями, образует нерастворимые соли. Они заставляют принятые лекарства выпадать в осадок и терять свою эффективность.

Кроме того, усвоению антибиотиков мешает сладкая газировка, также фармаколог советует не сочетать прием этих лекарств с минеральной водой.

Тандем малины и антибиотиков, отметил специалист, способен вызвать внутренне кровотечение. Не стоит употреблять малину и при приеме препаратов от простуды и жара, таких как аспирин, ибупрофен.

Кроме того, эксперт отметил, что грейпфрутовый сок не сочетается с рядом медикаментов. Андрей Кондрахин рассказал, что сок грейпфрута блокирует фермент, ответственный за распад лекарств в организме. В результате может повыситься уровень токсичных веществ, что чревато развитием серьезных отклонений и даже смерти. Самое опасное сочетание этот сок образует с препаратами по снижению холестерина.


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