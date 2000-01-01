11.10 04:11 MIGnews.com

Какие продукты нельзя сочетать с приемом лекарств?

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Фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о продуктах, которые не стоит принимать вместе с лекарствами. По его словам, молоко не сочетается с антибиотиками.Кондрахин рассказал, что в молоке содержится много кальция, который, вступая в реакцию с химическими соединениями, образует нерастворимые соли. Они заставляют принятые лекарства выпадать в осадок и терять свою эффективность.Кроме того, усвоению антибиотиков мешает сладкая газировка, также фармаколог советует не сочетать прием этих лекарств с минеральной водой.Тандем малины и антибиотиков, отметил специалист, способен вызвать внутренне кровотечение. Не стоит употреблять малину и при приеме препаратов от простуды и жара, таких как аспирин, ибупрофен.Кроме того, эксперт отметил, что грейпфрутовый сок не сочетается с рядом медикаментов. Андрей Кондрахин рассказал, что сок грейпфрута блокирует фермент, ответственный за распад лекарств в организме. В результате может повыситься уровень токсичных веществ, что чревато развитием серьезных отклонений и даже смерти. Самое опасное сочетание этот сок образует с препаратами по снижению холестерина.