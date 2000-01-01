11.10 03:55 MIGnews.com

Медики назвали болезни, на которые указывает цвет лица

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Врачи рассказали, о каких проблемах со здоровьем может рассказать бледный или иной цвет лица, а также прыщи.Если лицо землистого цвета, то, по мнению специалистов, это может говорить о наличии проблем с желудочно-кишечным трактом, а также щитовидной железой или о развитии анемии. В этом случае необходимо проконсультироваться с врачом и пройти все назначенные специалистами обследования. Красный цвет лица может означать резкий скачок давления и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Синеватый цвет лица проявляется в случаях возникновения проблем с работой почек и сердца.Особенное внимание специалисты уделяют коже лица бледного цвета. В разных случаях это может являться следствием внутреннего кровотечения, либо может говорить о том, что человек принимает недостаточное количество жидкости, или употребляет в пищу некачественные продукты питания.Прыщи на лице, прежде всего, говорят о возможном нарушении гормонального уровня или свидетельствуют о неправильном питании. Появление черных пятен на коже лица чаще всего вызывает проблема работы почек и мочевого пузыря, а также если существует повышенная чувствительность к ультрафиолету.В качестве нормального показателя здорового человека ученые определили мягкий розовый цвет лица и матовый оттенок кожи.