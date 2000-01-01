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Медики рассказали, как предотвратить грипп | Фото:10.10 19:58   MIGnews.com

Медики рассказали, как предотвратить грипп

Вирус гриппа только на первый взгляд кажется легким заболеванием, которое на деле является весьма опасным и даже может грозить человеку смертью.

Каждый год от гриппа умирают десятки тысяч человек, поэтому очень важно не полагаться на его лечение, а постараться предотвратить.

Основным профилактическим мероприятием считаются прививки, которые, фактически, являются небольшими дозами вируса, на которых организм "учиться" с ним борьбе. Именно вакцинация помогает если не избежать заболевания, то минимизировать осложнения, возникающие в процессе болезни, точно.

Зачастую человек, даже если в принципе нормально перенес сам грипп, сталкивается с разного рода проблемами. Очень важно делать прививки, особенно детям, беременным, пожилым и другим людям, находящимся в группе риска. Именно вакцинация обладает наибольшей эффективностью.


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