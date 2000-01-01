10.06 20:06 MIGnews.com

Беременность и вирус COVID-19

(Статья из журнала "Ланцет" 2020. Чен и др.)

(Статья их журнала AJR 2020 Лиу и др.)

( По данным Ванга и др.)

(По статьям в журнале JAMA 2020 Донг и др,, а также Зенг и др.)

(Материалы приведены на основе публикации проф. Иоава Януна, медицинский центр"Шиба")

Доктор Михаил Алон, руководитель международной медицинской компании EMS Worldwide Ltd

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Данная статья продолжает тему беременности и коронавирусной инфекции, затронутую нами в марте этого года. В тот период пандемия в Европе и Израиле была на подъеме, информации о коронавирусе-2 было очень мало. С тех пор прошло немного времени и нельзя сказать, что накоплен достаточный опыт для понимания воздействия вируса COVID –19 на беременность. Вот некоторые материалы на эту тему, опубликованные в ведущих медицинских источниках.• во время беременности происходят физиологические изменения в сердечно-сосудистой, респираторной и иммунной системах в организме женщины• необходимо учитывать возможность воздействия инфекции на состояние здоровья плода/новорожденного.• на изучении 108 случаев коронавирусной инфекции у беременных, опубликованных в медицинской литературе• отсутствуют публикации, касающихся особенностей заболевания коронавирусной инфекцией в первом триместре беременности• в большинстве случаев промежуток времени между фактом заражения и последующими родоразрешением было короткимЭто логично было бы предполагать, поскольку обычно при беременности:• есть относительное ослабление клеточного иммунитета• легочные резервы снижены• потребность в кислороде повышаетсяА также, если брать в расчет данные по изучению подобных инфекций в прошлом:вирус- SARS - материнская смертность возросла на 25% (в отличие от общей смертности 10%)вирус- H1N1: 1% от всех заболевших, 5% от всей смертности(по результатам 38 случаев):• ни в одном из случаев не отмечается смертность матери• в двух случаях (5%) потребовалось лечение в отделении интенсивной терапии, остальные случаи протекали легко• клинические проявления: температура (87%), кашель (60%), лимфопения (80%)• все случаи касались третьего триместра беременности• время между обнаружением вирусного заболевания и последующим родоразрешением - в среднем 13 дней.• у 15 беременных женщин была диагностирована коронавирусная пневмония.• у всех пневмония протекала в легкой форме с характерными КТ-изменениями по типу "мутного стекла".• роды не вызывали ухудшения течения заболевания• течение заболевания у беременных было таким же, как и в общей популяции заболевших женщин• все беременные женщины выздоровели и неонатологические (касающиеся новорожденных) результаты были хорошими.Основываясь на данных о материнской заболеваемости вирусом COVID-19, можно придти к выводу, что беременные женщины чаще всего болеют в легкой форме.Далее рассмотрим вопрос об акушерских осложнениях вследствие COVID-19 инфекции:• при инфекции вируса SARS: сообщалось о 4 случаях выкидышей из 7 в первом триместре беременности• нет данных о вирусе COVID-19 в первом триместре беременности• описан один случай внутриутробной гибели плода на 34 неделе при тяжелом клиническом течении беременности• зафиксировано 47% преждевременных родов• большинство случаев после 36й недели• большинство преждевременных родов были индуцированы по показаниям матери или плода• отмечалось в восьми случаях из восемнадцати.• один случай преждевременных родов был на 30 неделе из-за угнетения состояния плода• анализы околоплодных вод, плаценты и пуповиной крови были отрицательными• из 75 проверенных новорожденных был обнаружен один случай заражения новорожденного через 36 часов после родов.• короткий промежуток времени между заражением и родоразрешением (в среднем 13 дней)• отсутствуют данные о заражении в первой половине беременности• описаны случаи обнаружения антител в крови новорожденных, родившихся от заболевших коронавирусом матерей, но заболевания плода не было обнаружено• В более чем 90% родов было выполнено кесарево сечение• Нет достаточных данных, описывающих естественные роды у зараженных матерей• Нет также и данных, что кесарево сечение предупреждает заражение новорожденного.• некоторым затрудненным дыханием обычно возможным на конечных этапах беременности• лабораторными анализами, при которых возможен лейкоцитоз со сдвигом влево, тромбоцитопения.• ограниченной возможностью использования при беременности аппаратных исследований (рентген грудной клетки, компьютерная томография).• рекомендуется многопрофильное лечение с привлечением инфекциониста, акушера-гинеколога, анестезиолога• при тяжелой форме заболевания предпочтение следует отдавать здоровью матери• выполнение рентген исследований (снимок, СТ) при наличии соответствующих показании невзирая на факт наличия беременности• назначение стероидов для созревания легких плода должно решаться согласно общепринятым критериям, в зависимости от состояния матери и возраста беременности.• факт заболевания матери коронавирусной инфекцией не является показанием для безотлагательных родов - решение о начале родов принимается в зависимости от клинического состояния матери, возраста беременности, состояния плода• необходимо проводить постоянный мониторинг плода в процессе родов• нет противопоказаний к родоразрешению естественным путем• роды должны проходить при максимальной защите медицинской бригады и минимуме сопровождающих лиц.(по результатам 87 случаев беременности с вирусом COVID-19):• большинство новорожденных родились с хорошими оценками их состояния• несколько случаев заражения новорожденных с течением болезни в легкой форме наблюдалось при недоношенности• описано несколько случаев с рентгенологической картиной пневмонии и лейкопенией у новорожденных• был зарегистрирован случай смерти 8-дневного новорожденного, рожденного на 34 неделе• 14-дневная изоляция новорожденного от матери для предупреждения заражения• можно давать сцеженное материнское молоко (тестирование материнского молока)• возможность совместного пребывания в изоляции матери с ребенком следует решать в индивидуальном порядке. При этом необходимо учитывать состояние здоровья матери и наличие соответствующих условий в послеродовом учреждении.• отказаться на данный период времени от лечения бесплодия• ведение беременности продолжать амбулаторно• ведение беременности с повышенным риском согласно обычным критериям, принятым в женской консультации• генетические консультации, исследования околоплодных вод и плаценты, измерение толщины воротникового пространства, скрининг анатомии плода следует проводить в обычном режиме.Рекомендовано взвесить вариант работы по принципу превентивной осторожности, и, по мере возможности, отстранить беременных от работы с высоким риском контакта с вирусом, особенно на ранних стадиях беременности.• клиническое течение заболевания коронавирусной инфекцией в период беременности, не тяжелее, чем у небеременных пациенток• в настоящее время нет четких данных свидетельствующих о вертикальном заражении плода• дата и способ родоразрешения определяется в зависимости от акушерских показаний и клинического состояния матери.• пока нет работ о влиянии инфекции COVID-19 на течение первого триместра беременности, а также повышения риска осложнений беременности (спонтанные аборты, преждевременные роды, патология плаценты и др.).