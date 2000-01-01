В Израиле ожидается дефицит вакцин от гриппа

Обычно лишь 1/5 часть населения страны обычно получает вакцину. Однако ожидается, что в 2020 году спрос будет выше примерно в 3 раза из-за коронавируса. Существует вероятность, что Израиль не сможет приобрести необходимое количество лекарств для удовлетворения ожидаемого увеличения спроса, что может вызвать дефицит.
"Мы предполагаем, что и коронавирус, и грипп будут распространяться одновременно зимой. Каждый год мы заказываем вакцины на основе прошлогодних оценок. На в этот раз мы заказали в 3 раза больше. Надеемся, что они прибудут в Израиль. Цена на вакцины также возросла в 2 раза", — сообщил генеральный директор Leumit Healthcare Services Нисим Алон.
По его словам, было заказано около полумиллиона вакцин, поскольку ожидается, что у населения появится желание сделать прививку.
"В 2020 году Министерство здравоохранения заказало больше вакцин против гриппа на предстоящую зиму по сравнению с предыдущими годами. Мы ожидаем, что спрос на вакцины превысит 2,1 млн запросов, и минздрав пытается максимально увеличить запас лекарств. Спрос на вакцины против гриппа велик во многих европейских государствах и по всему миру по сравнению с предыдущими годами", — говорится в заявлении минздрава.