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Медики выяснили, как COVID-19 влияет на сердце | Фото:10.06 17:33   MIGnews.com

Медики выяснили, как COVID-19 влияет на сердце

Кардиолог Ишай Секели из Тель-Авивского медицинского центра Сураски выяснил со своими коллегами, как коронавирус COVID-19 влияет на сердце больного.

Об этом он сообщил в интервью изданию The Times of Israel.

По словам Секели, важность его работы заключается в том, что понимание того, как болезнь влияет на сердце, поможет исследователям, врачам и фармацевтическим компаниям разработать эффективные методы лечения.

Как выяснила группа ученых, коронавирус вызывает уникальную картину поражения правой стороны сердца, которая встречается у двух из пяти госпитализированных пациентов.

"40% госпитализированных пациентов страдают от дисфункции правого желудочка. Коронавирус редко вредит левой стороне. Мы показали, что на самом деле происходит, и это первый шаг к пониманию болезни по отношению к сердцу. Я считаю, что это большой шаг", – рассказал кардиолог.

По словам Секели, во время исследования он ожидал увидеть повреждения левой части сердца, основываясь на ранних сообщениях из Китая и Европы, но вместо этого обнаружил, что почти все случаи повреждения относятся к правому желудочку. Кардиолог пояснил, что правый желудочек откачивает кровь в легкие, а во время заражения этот процесс проходит сложнее.

"Уже сейчас можно начать исследования, чтобы помочь в лечении, например, использовать разжижители крови, чтобы понизить давление для правого желудочка, и регулировать параметры искусственной вентиляции легких, основываясь в большей степени на состоянии сердца пациента", –отметил кардиолог.


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